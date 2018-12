Incendie du Tréport : une aide de 6 600 euros pour soutenir les sinistrés

La douleur des victimes de l'incendie du Tréport (Seine-Maritime), survenu dans la nuit du 11 au 12 octobre 2018, pourra être en partie soulagée. Selon nos confrères du Courrier picard pour tenter pallier leurs sinistres, notamment la perte de leurs logements et biens perdus.Cette somme provient d'un appel à la solidarité lancé peu après le drame.. L'argent sera redistribué sous forme de chèques cadeau, grâce au soutien d'une enseigne d'Étalondes (Seine Maritime)., qui s'était déclaré peu après minuit dans un immeuble du Tréport. Deux autres personnes avaient été blessées par les flammes et plusieurs locataires ont perdu la plupart de leurs biens. L'incendie était parti d'un feu de cuisine et s'était rapidement propagé à l'immeuble, un vieux bâtiment construit essentiellement en bois.