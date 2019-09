Incendie de l'usine Lubrizol de Rouen : la préfecture de la Somme ouvre une cellule d'information au public

La liste des communes concernées dans la Somme ► SOMME :

AGENVILLE

AILLY LE HAUT CLOCHER

AIRAINES

AUTHEUX

BELLANCOURT

BERTANGLES

BOUFFLERS

BUS-LES-ARTOIS

CONTEVILLE

COURCELLES-AU-BOIS

DOMESMONT

DOMLEGER LONGVILLERS

EPECAMPS

FAMECHON

FRISE

GUESCHART

HERVILLY

HESCAMPS

HIERMONT

LE MESGE

LOUVENCOURT

MAILLY-MAILLET

MAISON-PONTHIEU

MARLERS

MEIGNEUX

MONTONVILLERS

NEUILLY-LE-DIEN

OFFIGNIES

ONEUX

PERONNE

PICQUIGNY

POZIERES

SAINT ACHEUL

SAINT SEGREE

SOUES

SURCAMPS

VAUCHELLE-LES-DOMART

VAUCHELLE-LES-QUESNOY

VITZ-SUR-AUTHIE

Alors que les actvités agricoles sont suspendues dans près d'une centaine de communes des Hauts-de-France , la préfecture de la Somme ouvre une cellule téléphonique d'information au public.A destination des particuliers comme des professionnels, cette cellule est accessible auDes agents de la préfecture ou de la Direction Departementale de la Protection des Populations répondront aux questions de la population qui s'inquiéterait des retombées de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen.Elle sera active plusieurs jours et sa pérennité sera fonction de l'évolution de la situation.En parallèle, la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt et la Direction Departementale de la Protection des Populations procèdent à des prélèvements sur le lait, les oeufs et les cultures dans les communes concernées par la suspension par arrêté préfectoral des activités agricoles. Dans le département de la Somme, 39 communes sont concernées par cet arrêté préfectoral (voir la liste en encadré) pris dimanche 29 septembre. Au total, dans toute la région des Hauts-de-France, une centaine de villes et villages sont dans cette situation. Une liste "potentiellement évolutive", précise-t-on à la préfecture de la Somme, en fonction des signalements.