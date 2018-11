INFOS PRATIQUES : les plans de circulation à Albert et Péronne pour la visite d'Emmanuel Macron

© mairie de Péronne

France 3 Hauts-de-France se mobilise pour le centenaire de l’armistice

Dans le cadre de son itinérance mémorielle, Emmanuel Macron doit se rendre dans la Somme vendredi 9 novembre. Teresa May, première ministre britannique, accompagnera le chef de l'Etat. Emmanuel Macron est attendu avec Teresa May en mairie d'Albert pour un déjeuner avec les élus de la Somme à 13h. Il déposera ensuite une gerbe au mémorial franco-britannique de Thiepval à 15h.La circulation automobile et piétonne ainsi que le stationnement seront interdits le vendredi 9 novembre de 8h à 16h Place Emile Leturcq, allée Frédéric Lemaire, allée Georges Lamant, rue Paul Bert et rue des Otages. La mairie sera fermée au public. La circulation et le stationnement seront également interdits rue Dumont jusqu'à 15h.La délégation présidentielle est attendue à l'historial de la Grande Guerre à 17h pour une visite du musée sans Teresa May. A 18h15, le président rencontrera des chercheurs du centre international de recherche de la Grande Guerre et des historiens.de 15h à 23h, la circulation automobile sera interdite sur une partie de la rue du Paon, rue de la Madeleine, rue du Vert Muguet, rue des juifs, place du Cdt Louis Daudré, rue Louis XI, rue du Gladimont, rue Charles Le téméraire, place André Audinot, avenue de la République (en partie), rue de la Résistance, place d’Estourmel, rue du CAM, rue Pasteur, rue Saint Sauveur(en partie) et rue Saint Fursy.Dans ces mêmes rues, le stationnement y sera interdit de 00h à 23h.La circulation est autorisée de 15h à 23h (sous réserve de blocage par les forces de l’ordre) rue Maurice Devillers, rue du CAM, rue du Noir Lion et rue des vierges. Les parkings Espace Mac Orlan, Saint Georges, de la résistance et rue Alfred Rey seront réservés.Les piétons peuvent circuler librement dans toute la ville, précise la mairie qui sera exceptionnellement fermée au public le vendredi après-midi.Les Hauts-de-France ont été profondément marqués par la première guerre mondiale. A l’occasion des commémorations du centenaire de l’armistice, Emmanuel Macron sera dans notre région pendant 4 jours dans différentslieux marquants du conflit. Vos JT régionaux s’associent à cette semaine spéciale :Mercredi 7 novembre à La Flamengrie (02), page spéciale 12/13 Picardie et 19/20 PicardieJeudi 8 novembre à Notre Dame de Lorette (62), page spéciale 12/13 Nord Pas-de-Calais et 19/20 Nord Pas-de-CalaisJeudi 8 novembre à l‘anneau de la mémoire (62), page spéciale 19/20 Nord Pas-de-CalaisVendredi 9 novembre à Albert (80), page spéciale 12/13 PicardieVendredi 9 novembre à Péronne (80), page spéciale 19/20 PicardieSamedi 10 novembre à Compiègne (60), page spéciale 12/13 Picardie 19/20 spécial en Nord Pas-de-Calais et Picardie