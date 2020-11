Inondations et coulée de boue : 7 communes de la Somme reconnues en état de catastrophe naturelle

Un extrait des images tournées ce matin à Bettencourt-Rivière #orages https://t.co/4E3RzWzTof pic.twitter.com/manz7g2Iaf — France 3 Picardie (@F3Picardie) August 13, 2020

Lundi 16 novembre, la préfecture de la Somme a annoncé dans un communiqué que sept communes du département étaient reconnues en état de catastrophe naturelle suite aux inondations et coulées de boues survenues entre mars et août dernier.Les communes de Pont-Noyelles (inondations et coulées de boue du 9 au 11 mars), de Saint-Germain-sur-Bresle (inondations et coulées de boue du 10 mai), de Bettecourt-Rivière, l'Etoile, Fontaine-sur-Somme, Prouzel (inondations et coulées de boue du 13 août) et d'Argoules (inondations et coulées de boue du 14 août), sont concernées par cet arrêté.La préfecture rappelle que "les personnes sinistrées qui n'auraient pas déclaré le sinistre disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de publication de l’arrêté, soit jusqu’au 24 novembre 2020, pour contacter leur compagnie d'assurance afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice".Les violents orages avaient entrainé de fortes inondations. L’eau est montée jusqu’à près d’un mètre cinquante dans certaines habitations. Dans les champs, ces inondations ont provoqué des coulées de boues.