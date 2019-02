Inscription à la 31e édition de la Transbaie : plus que 500 dossards disponibles

La mythique course de la baie de Somme revient pour une 31e édition ! Les inscriptions sont désormais ouvertes et limitées, comme d’habitude, à 6500 coureurs.Jeudi 31 janvier, à 22h30, déjà 4001 personnes s'étaient inscrites sur internet. Il reste ce vendredi encore environ 500 dossards.Les amateurs de course à pied peuvent s’inscrire directement en ligne sur le site de la Transbaie . Le tarif ? 34 euros, frais de dossier inclus. Les sportifs devront fournir un certificat médical datant de moins d’un an. Seuls ceux licenciés dans les Fédérations Françaises d’athlétisme et de triathlon seront exemptés.Une fois l’inscription confirmée, les participants pourront retirer leur dossard du mercredi 19 au vendredi 21 juin dans la cour du centre d’exploitation routière de Saint-Valery-sur-Somme. Il sera également possible de retirer le dossard le samedi 22 juin sur le village de la Transbaie installé face au port de plaisance de la commune. En revanche, aucun dossard ne sera délivré le dimanche, jour de la course.Le 23 juin 2019, les coureurs s’élanceront donc pour une boucle de 17 kilomètres entre le Crotoy et Saint-Valéry-sur-Somme. Chaque année, cet évènement attire près de 30 000 spectateurs en baie de Somme.