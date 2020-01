Les inscriptions pour la Transbaie 2020 sont ouvertes !

Chaque année, la Transbaie , le "dakar de la course à pied" attire des milliers de participants et tout autant de curieux. Au point, que pour des raisons d'organisation et de respect de la baie de Somme, le nombre de dossards distribués est limité à chaque course. Pour la 32e édition , 6500 coureurs pourront s'incrire. Et nouveauté pour 2020, les inscriptions se feront en trois vagues . Et comme toujours sur le site internet de la course . 2000 dossards seront à chaque fois proposés."On a fait trois vagues pour que tout le monde ait un peu plus de chance de s'inscrire, explique Denis Courtois, l'oganisateur de la Transbaie . Mais pour la première vague, tout est parti en une bonne demi-heure... Je ne sais pas comment on va faire !"Prochaines possibilités de retirer un numéro, mercredi 8 et vendredi 10 janvier dès 9h La Transbaie est désormais un rendez-vous incontournable du circuit de la course à pied. Nombreux sont ceux qui viennent de région parisienne, du Nord, du Pas-de-Calais mais aussi de Normandie pour traverser la baie de Somme aller-retour entre Saint-Valery-sur-Somme et Le Crotoy. Au total, 17 km à parcourir dans la boue et avant la montée de la marée. Le tout encadré par 200 à 250 bénévoles.La 32e édition de la Transbaie partira à 9h le dimanche 26 avril de Saint-Valery-sur-Somme.