INSOLITE. La plus grosse pomme du monde est picarde !

La pomme, cueillie lundi 5 octobre à Cottenchy, perd un peu de masse de jour en jour. • © Astrig Agopian / France Télévisions

Daniel Cotrel, posant fièrement avec sa pomme d'1,868 kg (gauche) et un fruit de taille commune. • © Astrig Agopian / France Télévisions

Aussi grosse qu'un petit ballon de handball, elle tient à peine dans une main d'adulte. La pomme gigantesque qu'a cueillie Daniel Cotrel ce 5 octobre pourrait bien être la plus lourde du monde. Car avec sa masse de 1,868 kg, le fruit battrait, s'il est homologué, le record détenu depuis 2005 par Chisato Awasaki. Le Japonais figure dans le Livre Guinness des records grâce à sa pomme pesant 1,849 kg, récoltée dans son jardin d'Hirosaki.Daniel Cotrel aimerait contacter le Livre Guinness pour certifier son record - contre l'avis de son épouse, qui trouve trouve qu'il en fait trop. Et le temps presse : la pomme perd un peu d'eau de jour en jour, et donc un peu de sa masse.L'ancien maire de Cottenchy (2001-2008) possède un verger à quelques kilomètres de chez lui, à Dury. C'est là qu'il a planté lui-même, il y a quarante ans, le pommier qui a donné cette gargantuesque red delicious. "C'est la première année que j'ai cueille une si grosse, mais si généralement elles sont plus belles que d'autres variétés que je possède," signale l'ancien élu, qui a pour habitude de ramasser à l'automne et de consommer ses pommes au couteau ou en compote jusqu'à fin mars.