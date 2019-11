Jane Birkin inaugure la nouvelle salle de spectacle à Nesle

Concerts, danse, cirque et bien d'autres spectacles

2000 m2 au milieu des champs, La Nouvelle Scène peut accueillir jusqu'à 1200 personnes. Elle est co-financée par l'État, la Région et le département.Pour inaugurer cette grande salle de spectacle, il fallait bien un weekend complet et de belles têtes d'affiches. Une chance pour le public local qui s'est déplacé en grand nombre. "Dans cette région-là, il y a une sorte de tristesse culturelle que l’on n’a pas dans d’autres villes comme autour de Nancy ou autour de Paris et c’est extraordinaire que ça puisse arriver ici en fait, que ça puisse offrir cette opportunité aux jeunes et à toutes les autres personnes" confie une jeune fille.Pour la première saison, les organisateurs ont réussi à attirer de nombreux artistes tels que Jane Birkin pour la chanson, Virginie Hocq pour l'humour, Thierry Collet pour la magie ou encore la Cie Philippe Saire pour le théâtre.Vous l'aurez compris, la programmation est très variée sur La Nouvelle Scène."C'était l’idée de ce lieu, de faire venir le spectacle vivant ici pour que les habitants qu’ils soient des amateurs de théâtre ou de spectacle ne doivent plus faire ¾ d’heure ou 1h de route pour aller à Amiens , St Quentin, voire même aller jusqu’à Paris parfois et c’est un peu rendre aussi justice au territoire parce qu’on peut maintenant le faire" explique le directeur Matthieu Hoornaert.Centraliser la culture dans les zones rurales, le pari est réussi. Le public est déjà au rendez-vous en ce weekend inaugural. Le concert de Jane Birkin et sa Symphonie intime affiche complet. Des fans d'Amiens et de Rouen ont fait le déplacement.