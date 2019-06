Jésus superstar de la Transbaie 2019

Courage à tous les participants de la course. Jésus est avec vous ! 🙄😏#Transbaie pic.twitter.com/eWgq7R2ZuW — ClaaudiaBtz (@ClaaudiaBtz) 23 juin 2019

C'est sûr que comme ça c'est plus facile 😂 Jésus superstar de la #Transbaie2019 ►https://t.co/MjsPXmIFhH pic.twitter.com/YDTOdUOECm — France 3 Picardie (@F3Picardie) 23 juin 2019

Jésus aussi a fait le parcours de la #Transbaie2019 mais en solitaire... "Oh vous savez mes apôtres je ne peux pas trop compter dessus" 😂😂 pic.twitter.com/RQTtpvYl4r — France 3 Picardie (@F3Picardie) 23 juin 2019

Ce n'est pas une apparition mais Jésus a bien couru la Transbaie ce dimanche depuis Saint-Valery-sur-Somme jusqu'au Crotoy, et a fait réagir sur les réseaux sociaux !Son dossard épinglé sur son subligaculum, il a pris le départ de la course avec sa croix. "Ça va ce n'est pas trop lourd, vous savez j'ai l'habitude, ça fait 2000 ans que je la porte", a-t-il plaisanté.Le passage en baie de Somme est toujours compliqué à gérer pour les coureurs, mais quand on marche sur l'eau, c'est bien plus simple... "À un moment il flottait sur l'eau avec sa croix, j'ai cru que j'étais en train d'halluciner", nous a confié Delphine, qui courait avec la team France 3.Dans l'esprit de la Transbaie, Christophe, de son vrai prénom qui signifie "celui qui porte le Christ" (ça ne s'invente pas), nous a offert des séquences à mourir de rire.Il a même réussi à passer la ligne d'arrivée en 2 heures 59 minutes et 6 secondes, en solitaire. "Oh vous savez mes apôtres, je ne peux pas trop compter dessus", a-t-il soupiré.