Journée mondiale de la sclérose en plaques le jeudi 30 mai

100 000 français sont atteints de sclérose en plaques. Une maladie inflammatoire qui attaque le système nerveux central. Nous sommes allés à la rencontre de patients qui souffrent de cette pathologie. C'est le cas de Didier, il vit avec la maladie depuis 33 ans et de Nathalie atteinte de sclérose en plaques depuis 5 ans.La sclérose en plaques se manifeste par des troubles moteurs, sensitifs, de l'équilibre, visuels pouvant être respoinsables à long terme d'un handicap. La maladie évolue par poussées en nombre variable d'une personne à l'autre. Mais aussi parfois en continu.Des associations existent en Picardie, elles viennent en aide aux malades et à leur famille avec des permanences. Elles organisent notamment des rencontres avec des professionnels. Pour plus d'informations contacter la délégation AFSEP de l’Oise au 06 08 66 05 68, L'AFSEP de la Somme au 06 13 77 71 92, dans le département de l'Aisne, il n'y a pas de délégué AFSEP.