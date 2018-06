Le Kenyan Stephen Ogari remporte la Transbaie 2018

Le Kenyan a bouclé la course en un peu plus d'1h01. Un chrono moins bon que celui du précécent vainqueur. Il s'explqie par le vent qui a ralenti les coureurs et par un sable particulièrement mou et humide dans la baie. Stephen Ogari avait déjà gagné la Transbaie en 2013. Il empoche une prime de 650 euros.L'Amiénois Menad Lamrani, licencié à l'Amiens UC, monte sur la troisième marche du podium. Il a mené plus de la moitié de la course en tête avant de tomber et de se faire doubler.Willima Nduwimana est arrivé 5ème cette année. L'année dernière,le Burundais qui avait gagné la Transbaie . Il avait bouclé les 17 km en 58 minutes et 43 secondes de course au terme d'une course difficile : l'athlète était tombé plusieurs fois à cause d'un terrain plus boueux qu'à l'ordinaire. Il avait déjà remporté quatre fois cette course en 2009, 2010, 2012 et 2014.Arnaud Michel, était arrivé 3ème en 1h01min11. Il était le premier Français et Picard.La première Picarde est la Laonnoise Delphine Dubois. Elle est troisième féminine. Cette Transbaie a été remportée chez les femmes l'Ethiopienne Chaltu Negasa, suivie de sa compatriote Adanech-Mesfen Mekonnen. En 2017, c'est Mélanie Doutart qui avait franchi la ligne d'arrivée la première en 1h06min33. Saliha Rarbi l'Amiénoise arrive 4ème.