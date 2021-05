L'édition 2021 du festival Rétro C Trop à Tilloloy annulée, Madness confirmé pour 2022

"On ne se voyait pas faire un festival assis, avec la distanciation." C'est pourquoi Franck Tassart, organisateur de Rétro C Trop, a préféré annuler l'édition 2021 de ce festival de rock. Une deuxième annulation après celle de l'édition de 2020.

Une jauge difficilement applicable

Le 6 mai, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, annonce que les festivals en extérieur pourront reprendre dès le 1er juillet. Rétro C Trop, qui devait avoir lieu du 25 au 27 juin, aurait pu être décalé d'une semaine. Mais les restrictions annoncées par la ministre de la Culture ont eu raison des efforts de l'organisation du festival de Tilloloy : les festivals en plein air et en configuration debout pourront en effet accueillir à nouveau du public le 1er juillet mais avec une "jauge de 4 m² par festivalier".

La pelouse du château de Tilloloy a beau être vaste, difficile de recevoir les 15000 annuels dans de telles conditions.

Annulations en série

Mais les contraintes sanitaires ne sont pas l'unique raison de cette nouvelle annualtion : vendredi, un des groupes internationaux à l'affiche cette année a indiqué à l'organisation qu'il ne viendrait pas. "Tous les artistes étrangers ont annulé, confirme Franck Tassart. Et ne refaire qu'avec des Français, ce n'est pas dans l'esprit." Car l'ADN de Rétro C Trop, c'est de faire venir sur scène dans la Somme des artistes français, étrangers, jeunes et plus anciens.

Madness en tête d'affiche

L'affiche se précise tout de même. La tête d'affiche a été dévoilée : le célèbre groupe londonien de ska Madness.

Simple Minds, Tryo, La Rue Ketanou, Paul Personne, Manu Lanvin et Arno, qui devaient être présents lors de l'édition 2021, ont également confirmés leur présence en 2022. Le Tremplin aura néanmoins lieu en live et en streaming dans deux théâtres du département début juin. "On a déjà une cinquantaine de candidatures, rassure Franck Tassart. On en espère encore davantage. Si c'est possible, on pense organiser un concert cet été en attendant Rétro C Trop 2022". Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 mai à tous les groupes et artistes originaires de la région.

Après deux éditions annulées à cause de la crise sanitaire, le festival Retro C Trop annonce son retour en 2022. • © Retro C Trop

Les organisateurs précisent que les billets achetés pour les éditions 2020 et 2021 seront valables pour l'édition de 2022. Pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre, des remboursements sont encore possibles jusqu'au 15 juillet.