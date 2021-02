La chasse à la bécasse des bois suspendue dans la Somme et l'Oise pour cause de grand froid

Compte tenu des conditions météorologiques, certaines fédérations départementales de chasse des Hauts-de-France ont saisi les services de l'Etat pour suspendre la chasse à la bécasse des bois. C'est chose faite. Après le Pas-de-Calais le 9 février, un arrêté préfectoral vient de tomber, prévoyant la fermeture de la chasse dans le département de la Somme à partir de ce vendredi 12 février 2021, pour 10 jours, ce qui amène au 20 février, date à laquelle la chasse à la bécasse est officiellement fermée pour la saison 2020-2021, par arrêté ministériel.

Dans l'Oise également, la chasse à la bécasse est suspendue jusqu'au 20 février.

La bécasse des bois, une espèce frileuse

La bécasse se distingue par son long bec et une forme rondelette. Son plumage est un mélange de noir, de brun et de beige, des couleurs proches de celles des feuilles mortes et des sous-bois.

C'est un oiseau migrateur très répandu en Europe. Il migre vers le Sud en automne et revient vers nos forêts fin février, début mars, pour se reproduire jusqu'en mai. La femelle couve ses oeufs toute seule pendant environ 23 jours. Les petits quittent leur nid quelques heures après la naissance.

Elle se nourrit principalement de vers de terre et d'insectes, qu'elle trouve dans les milieux humides ou les prairies. Or, ceux-ci sont actuellement gelés et elle ne parvient plus à suffisamment reconstituer ses réserves. En conséquence, la chasse à la bécasse des bois est suspendue depuis ce vendredi 12 février jusqu'au 20 février.