Lancement de la campagne betteravière 2018

Deuxième récolte sans quotas sucriers

Terre remuée, feuilles arrachées, la campagne betteravière est bien lancée.Grâce au soleil et aussi aux orages qui ont apportés l'eau nécessaire à leur développement, les betteraves ont un taux de sucre satisfaisant pour Jérôme Fourdinier "entre 140 et 150g de sucre pour une betterave et pour un champ de 7 ha, à peu près 100 tonnes".L'an passé, les quotas sucriers fixés par l'Europe ont été supprimés. Résultat, la production à l'échelle mondiale est plus importante etCe n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les agriculteurs qui sont aujourd'hui soumis aux marchés mondiaux.Les records de production ont aggravé la chute duEn revanche, à la sucrerie Sainte-Emilie, le directeur Vincent Lagasse se réjouit de la libération du marché : "Les producteurs européens étaient privés du droit d’exporter du sucre et ce droit a été retrouvé à partir du moment où les quotas sucriers ont disparu. On exporte effectivement dans le monde entier et c’est vrai que le groupe Cristal Union a établi beaucoup de partenariats commerciaux, notamment avec l’Afrique".L'année dernière,