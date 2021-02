Le village de Croixrault dans la Somme mis à l'honneur dans une web série créée par trois lycéens

À la veille du second confinement, trois jeunes ont décidé de créer une web série dédiée au village de Croixrault dans la Somme. Entre visites guidées et interviews des habitants, les vidéos mises en ligne sur YouTube font la fierté des habitants de la commune.

Ils habitent dans un petit village et comptent bien le mettre en valeur. Clément et Maxence, 16 et 15 ans sont tous les deux lycéens. L'un en 1ère générale l'autre en lycée agricole. Amis d'enfance, ils ont toujours vécu à Croixrault et c'est en se baladant dans leur village qu'ils ont eu soudainement envie de le filmer. "C'était la veille du second confinement, c'était un peu sur un coup de tête, en fait je pense que c'était le bon moment pour concrétiser nos idées", confie Clément.

Pour lancer leur projet, ils font appel à leur copain Thibault, 16 ans. Le jeune homme habite à Lignières-Châtelain, un village situé tout près. Les trois amis tournent le premier épisode en octobre 2020 avec les moyens du bord, c'est-à-dire un simple smartphone. Clément présente, Maxence fait le guide et Thibault filme. Soucieux du travail bien fait, ils montrent la vidéo à leurs parents puis font des modifications. "On a tourné sur deux jours, à des moments ce n'était pas facile, on a dû refaire des prises plusieurs fois. Et puis on savait qu'on allait être confinés, donc qu'on n'allait plus se voir, il fallait donc être sérieux", raconte Clément.

Près de 3000 vues sur la première vidéo

Durant près de 9 minutes, Maxence et lui font le tour du village. "C'est un village très ouvert, on a essayé de montrer qu'il y avait quand même plein de choses, ce n'est pas commun par exemple d'avoir un monastère", poursuit Clément. Après un retour positif des habitants de la commune, les trois amis décident de poster la vidéo sur Youtube. À ce jour elle a presque atteint les 3000 vues. "On l'a postée et puis toute la journée on regardait et on se disait mais c'est fou ça monte ! On est des campagnards nous, on ne pensait pas qu'on aurait autant de vues !", s'exclame Clément.

Forts de leur premier succès, les trois jeunes achètent un micro et un trépied puis tournent deux autres épisodes. Pour les prochains, ils aimeraient du matériel plus adéquat. "On aimerait pouvoir s'acheter une caméra et un meilleur micro et de quoi payer un logiciel de montage, parce que pour les autres épisodes soit c'était directement sur le téléphone, soit c'était via des sites gratuits. Ce n'était pas évident", explique Clément. Pour être subventionnés, ils ont fait une demande auprès du conseil départemental dont le projet doit être étudié le 15 mars.

En attendant, Clément ne manque pas d'idées. "On aimerait filmer au centre aquatique de Croixrault, suivre aussi un maraîcher... Mais je sais que pour la suite il faudra aller dans d'autres villages. En tout cas on est bien partis !", sourit-il.