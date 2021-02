Les commerces de la Somme pourront ouvrir les dimanches 21 et 28 février

La préfète de la Somme a autorisé par arrêté préfectoral l’ouverture de tous les types de commerces (hors bars, restaurants et discothèques et centres commerciaux non alimentaires d’une surface de plus de 20 000m²) les dimanches 21 et 28 février 2021 sur l’ensemble du département.