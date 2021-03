Le village préféré des Français - Long représente les Hauts-de-France : "c'est une pause entre nature et patrimoine"

Le village de Long, dans la Somme, a été choisi pour participer à la 10e édition de l'émission Le village préféré des Français, présentée par Stéphane Bern et diffusée sur France 3. Quatorze villages ont été sélectionnés. Long représente la région Hauts-de-France.

Pour se laisser séduire par les charmes du village, "la première chose, c'est de venir à Long" affirme le maire, Jean-Marie Pecquet. "C'est une pause entre nature et patrimoine" précise-t-il en rappelant le fameux dicton picard connu de tous les habitants :

Long, grind'église, bieu catieu, s'tête dins chès camps, chès pieds dins l'ieu. Dicton picard

Traduction : "Long, grande église, beau château, sa tête dans les champs, les pieds dans l'eau".

Construite à flanc de coteau, Long, 650 habitants, s'étire jusqu'aux méandres de la Somme, au milieu d'innombrables étangs nés de l'extraction de la tourbe.

"Ce qui est important à connaître, c'est son histoire. C'est un village de tourbiers qui a réussi à réaliser un patrimoine exceptionnel grâce à l'extraction de la tourbe. Quand vous voyez qu'en 1902, ils ont eu l'audace de construire une centrale hydroélectrique ! On l'appelait d'ailleurs 'Long, ville lumière' parce que dans les années 1900, les voyageurs du Paris-Boulogne qui passaient par là, voyaient levillage illuminé, ce qui était rare à l'époque".

À la fin du XIXe siècle, Long est en effet l'une des communes les plus riches de France, grâce à l'extraction de la tourbe. C'est par la vente de ces tourbages qu'elle s'offre l'eau courante et l'électricité en construisant sa propre usine hydroélectrique directement raccordée au réseau EDF.

Construite à flanc de côteau, Long s'étire jusqu'aux méandres de la Somme, au milieu des étangs. • © Yazid Medmoun

Construite entre 1846 et 1851, l'église Saint-Jean-Baptiste est l'un des premiers édifices néogothiques de Picardie. Elle a été classée au titre des monuments historiques en 2006. • © FTV/Marion Lompageu

Les serres du château mesurent 120m de long en bord de Somme. Le parc du château est inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques depuis 1944. • © Maison éclusière

Appelé "La folie de Long", le château, construit par Henri Charles de Buissy, fut l'un des plus beaux châteaux du règne de Louis XV. • © Château de Long

Inaugurée le 7 juin 1903, la centrale hydroélectrique a fourni l'eau jusqu'en 1974. • © Mairie de Long

Créée en 1823, la maison éclusière de Long est aujourd'hui la porte d'entrée du Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime • © Maison éclusière

Mais ce n'est pas là son seul attrait. Il y a également l'écluse, construite entre 1823 et 1825, l'église Saint-Jean Baptiste, dont l'orgue majestueux , est "signé Aristide Cavaillé-Coll, un des plus grands facteurs d'orgue de tous les temps", souligne Lionel Bacquet, dans son blog consacré à Long, ou encore un chateau, appelé La folie de Buissy et ses grandes serres, récemment restaurées par les propriétaires.

"C'est un village où il fait bon vivre. Un village de traditions" résume Jean-Marie Pecquet. "Cette sélection est le coup de projecteur exceptionnel pour le village, le projet 'L'île de Long', escale incontournable au coeur de la vallée idéale mais aussi la promotion touristique de notre terroir. Il y a quand même une compétition. Pour gagner, il nous faut un maximum de votes".

Vous avez jusqu'au 25 mars à 18h pour voter. "Il est possible de voter autant de fois que possible. C'est le nombre de votes qui est comptabilisé" rappelle le maire.

Les 13 autres villages sont : Hérisson (Auvergne-Rhône-Alpes), Châteauneuf (Bourgogne-Franche-Comté), Ile de Houat (Bretagne), Sancerre (Centre-Val de Loire), Saint-Florent (Corse), Rocroi (Grand Est), Samois-sur-Seine (Ile-de-France), Villerville (Normandie), Domme (Nouvelle-Aquitaine), Auvillar (Occitanie), La Désirade (Outre-Mer - Guadeloupe), Fresnay-sur-Sarthe (Pays de la Loire) et Saint-Véran (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Les résultats seront connus le soir de l'émission diffusée sur France 3 fin juin ou début juillet.

Pour suivre l'aventure, se rendre sur la page Facebook de la commune de Long.