Lorrenzo Manzin remporte le Grand prix de la Somme, le Beauvaisien Pierre Barbier prend la 3e place

Grand prix de la Somme : la réaction du vainqueur, Lorrenzo Manzin

Reportage : Laurent Pénichou et Jean-Louis Croci. - France 3 Hauts-de-France

Des Picards et un Nordiste bien placés

Le portrait du coureur amiénois Corentin Ermenault

Pour son grand retour depuis deux ans,, dimanche 12 mai. Le Réunionnais (Vital-Concept), récemment vainqueur du Tour de Bretagne, a réglé au sprint(Saint Michel-Auber 93) et(Natura4Ever-Roubaix-Lille Métropole) à l'arrivée à Doullens, dans le nord de la Somme. Le vainqueur a terminé la course en 4: 02" 30".Plusieurs coureurs locaux se sont classés dans le top 10. Le frère de Pierre,(Israel Cycling Academy), s'est attribué la 6position de l'épreuve, devant(Direct énergie) et, équipier de Manzin, arrivé 982 coureurs s'étaient positionnés, le midi, sur la ligne de départ à Abbeville. Créé en 1986 et devenue course professionnelle à l'édition 1999, le Grand prix de la Somme avait marqué une pause en 2018 pour préparer les routes du département à recevoir le Tour de France à l'été suivant.