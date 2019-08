Loto : un gagnant dans la Somme pour 3 millions d'euros

© Tirage-Gagnant.com

Lors du tirage du loto du 31 juillet 2019, un joueur picard a trouvé la combinaison gagnante, il remporte la totalité du jackpot, 3 millions d'euros. C'est la deuxième fois cette année qu'un joueur du loto touche le gros lot dans le département de la Somme.Le tirage du loto du mercredi 31 juillet mettait en jeu le gain du 29 juillet à savoir 2 millions d'euros. Pour remporter le jackpot de ce tirage Loto, il fallait avoir coché les numéros suivants : 8 18 39 32 36 et le n° Chance 5.Avec son gain de 3 millions d’euros, ce nouveau gagnant va empocher l'un des 5 plus gros gains du département, ex-eaquo avec le gagnant d’Amiens du mois de janvier 2019.Le classement des plus gros gains de la Somme est toujours dominé par un grand gagnant du 29 février 2008 de Friville-Escarbotin qui a remporté 10 millions d’euros. Pour l'instant ce chanceux n'est pas encore identifié. Il a 60 jours pour récupérer son gain à Boulogne-Billancourt dans les locaux de la FDJ.Selon le site Tirage-Gagnant.com , c’est la 21e fois qu’un jackpot du Loto a été remporté en 2019 pour un total de 22 millionnaires.Il y a eu une forte participation pour le tirage du mercredi 31 juillet, plus de 600 000 grilles ont été gagnantes.