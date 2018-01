Un magasin au circuit court ouvre à Abbeville

Le jeune couple vient d'ouvrir les portes du. Après un an de réflexion, Julie et Guillaume mettent enfin à profit leurs idées sur l'agriculture : un marché local où se croisent consommateurs et producteurs.Légumes ultra frais, crèmerie, bières, confitures, viande... Tous les produits alimentaires sont issus de l'agriculture locale et"L'idée était de regrouper plusieurs producteurs locaux au même endroit et de permettre aux Abbevillois de pouvoir se nourrir localement à un prix raisonnable et équitable pour le producteur"Unpour Cyril, éleveur, qui peut fixer lui-même son prix. "Le circuit court c'est une façon de valoriser nos produits, et qu'il reste une marge au producteur".e... Le couple n'a rien laissé au hasard. Le concept est aussi éthique, mais pas seulement : le magasin pratique le: chaque client peut venir avec ses propres contenants, mais ce n'est pas une obligation. Julie et Guillaume proposent également desPour l'instant,travaillent avec le couple... et ce n'est qu'un début !