Les meilleurs moments de l'Anzac Day 2018

David Dahwurr Hudson introduit l'Anzac Day au didgeridoo

Minute de silence durant l'Anzac Day 2018

L'hymne français lors de l'Anzac Day 2018

L'hymne australien lors de l'Anzac Day 2018

Comme chaque année, ils sont des milliers à faire le déplacement depuis l'autre côté de la planète pour rendre hommage à leurs soldats morts dans les tranchées de la Somme pendant la Première Guerre mondiale. Plus de 6000 Australiens et Néo-Zélandais ont assisté à la cérémonie de l'Anzac Day ce 25 avril au mémorial national australien de Villers-Bretonneux.Une cérémonie qui marquait de le centenaire de l'hommage d'un pays à ses soldats morts au combat en 14/18. Le Prince Charles et les Premiers ministres australiens et français étaient à Villers-Bretonneux.Au total, près de 10 000 personnes avaient pris place sur le site du mémorial.À 5h30, la cérémonie a été introduite par un morceau de didgeridoo joué par l'artiste David Dahwurr Hudson.Les spectateurs ont observé une minute de silence suivie de la levée des drapeaux français et australien.L'orchestre des forces armées australiennes a ensuite interprété les hymnes français puis australiens.