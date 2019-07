Melody Gardot, Renaud Capuçon : découvrez la programmation du festival de Saint-Riquier

La chanteuse Dee Dee Bridgewater en concert à Saint-Riquier

Un reportage de Noémie Marot-Saféris et Manon Labat. Avec Dee Dee Bridgewater.

Mardi 2 juillet, la chanteuse jazz Dee Dee Bridgewater est la première à s’être produite sur la scène de l’abbaye pour l’ouverture du festival de Saint-Riquier. Avec sa voix grave et sensuelle, elle a repris les plus grandes chansons d’amour françaises devant un public conquis. Vous pouvez découvrir quelques extraits de sa prestation dans le reportage ci-dessous :Après Dee Dee Bridgewater, d’autres grands noms de la musique sont attendus en Baie de Somme. Si le festival est habituellement connu pour sa programmation très centrée sur la musique classique, cette année le line up se veut plus éclectique. "C’est un retour aux sources, explique son directeur artistique Frédéric Sannier. Le département a souhaité ouvrir le festival à un large public avec toutes formes de musiques et de spectacles vivants. Nous aurons du théâtre, du spectacle de rue, de la musique classique, du rock mais aussi des concerts sur les terrasses pour le festival off ".Roger Hodgson, chanteur et compositeur légendaire de Supertramp sera en concert à 20h30 sur le parvis de l’abbatiale. Avec son groupe, il a vendu plus de 60 millions de disques dont le célèbre "Breakfast in America". Depuis 1983, l’artiste anglais se produit en solo.la diva Melody Gardot se produira à 20h30 dans l’abbatiale. Artiste incontournable de la scène jazz, elle sera accompagnée par un ensemble à cordes.rendez-vous à 20h30 avec Manu Dibango, spécialiste des rythmes jazzy et africains. À 81 ans, l’artiste maîtrise toujours son saxophone qui sera magnifié par les orchestrations symphoniques.toute la journée, carte blanche sera donnée aux orchestres d’harmonie dans le cadre de Lille 3000. Un concert proposé par l’orchestre Voltige et l’orchestre d’Harmonie d’Epehy débutera à 21h avec Dana Ciocarlie au piano et Jean-Philippe Navrez au trombone.le pianiste Roger Murano, originaire de Lyon, fera honneur à son talent lors d’un concert donné à 16h au Cap Hornu de Saint-Valery-sur-Somme. Accueilli en récital dans les plus grandes salles du monde, il parvient à personnaliser les œuvres de compositeurs très variés comme Debussy, Beethoven ou encore Ravel.À 20h30, la salle municipale de Saint-Riquier prendra des couleurs parisiennes avec le spectacle "Paris Chéri(es)". Au programme : un répertoire de chansons polissonnes autrefois chantées dans la capitale. Polka, conga, mambo, fox-trot : ces frivolités parisiennes s’inspireront de tous les rythmes pour faire sourire dans jamais entrer dans la vulgarité.: le violoniste Renaud Capuçon et le pianiste Guillaume Bellom reprendront les sonates de Debussy, Ravel et Franck lors d’un récital prévu à 20h30 à la salle des 4 saisons du Touquet.Renaud Capuçon retrouvera la scène de l’abbatiale de Saint-Riquier à 20h30. Accompagné par l’orchestre Lamoureux dirigé par Geoffrey Styles, il interprétera les plus grandes musiques de films au cinéma comme La liste de Schindler, Le Mépris ou encore La vie est belle.virtuose du violoncelle, Edgar Moreau interprétera les œuvres de Mendelssohn, Haydn et Schubert à 20h30 à l’abbatial de Saint-Riquier.l’Américain Nicholas Angelich se produira à 20h30 à l’abbatial aux côtés de l’orchestre philarmonique de Radio France dirigé par Andris Poga. Le pianiste a notamment reçu la Victoire du soliste instrumental de l’année en 2013 et 2019.: le groupe Evolutiv Brass aura l’honneur de conclure l’édition 2019 du festival de Saint-Riquier à 20h30 à l’église de Saint-Valery-sur-Somme. Avec trois cuivres graves et une trompette, le quatuor promet d’explorer toutes les possibilités du cuivre, mis en valeur par l’acoustique de l’église.Enfin, tous les soirs de 18h à 20h et de 22h30 à 23h30, plusieurs groupes locaux feront swinger les terrasses de Saint-Riquier pour le festival off.Tarifs et réservations à retrouver sur le site officiel du festival.