La mer inonde des rues de Mers-les-Bains, Cayeux-sur-Mer et Le Crotoy

La tempête Eleanor à Cayeux-sur-Mer

La tempête Eleanor balaye le littoral picard

Aux sorties propres aux phénomènes venteux s'est ajouté un épisode de submersion marine sur le littoral qui a intensifié le travail du SDIS 80. Le fort coefficient de marée de 106 couplé aux vents violents de la tempête Eleanor a favorisé ce phénomène : à Mers-les-Bains, Le Crotoy et Saint-Valery-sur-Somme, les rues du front de mer ont été immergées par la mer sur une hauteur allant jusqu'à 15 centimètres par endroits. Pour preuve, ces images tournées à midi au Crotoy :A Cayeux-sur-Mer, plusieurs habitations ont été inondées d'eau de mer, celle-ci refoulant par les égouts. La pluie, le vent du sud-ouest et les forts coefficients de marée ont fragilisé certaines digues qui ont du être renforcées par des sacs de sable. Mers-les-Bains a eu droit à une tempête d'écume.Les accès aux plages ont été fermés. Mais cela n'a pas empêché plusieurs véliplanchistes et kitesurfeurs d'oser braver les éléments. Des sportifs qui ont été sortis de l'eau par les pompiers ou interdits d'y entrer. En Baie d'Authie, 10 promeneurs ont été mis en sécurité par le SDIS 80.La mer a "débordé" à plusieurs endroits à Mers-les-Bains, s'invitant dans les rues avoisinantes. Ainsi, la rue du Général Foch et l'esplanade du Maréchal Leclerc ont du être fermées à la circulation par arrêtés municipaux.