Mers-les-Bains : ils sont toujours nombreux à braver le froid pour la première baignade de l'année

Mers-les-Bains : toujours nombreux à braver le froid pour la première baignade de l'année

Reportage d'E. Montcho, A. Barège, F. Desgardins. Avec Christophe Riche , directeur d'un hôtel-restaurant.

On commence l'année comme on l'a terminée : avec un bain dans la Manche. Après le Tréport lundi, Mers-les-Bains, dans la Somme, a accueilli ce mardi midi les baigneurs du 1er janvier – une soixantaine de personnes venues costumées pour une bonne partie d’entre elles.Entre 2018 et 2019, l'eau ne s'est toujours pas réchauffée. Elle pointe toujours à 9 degrés, comme l’air ambiant. « Elle est très froide, mais il ne faut pas réfléchir, il faut rentrer direct », sourit une participante. « La combinaison Superman, pour le coup, elle ne sert à rien, constate un autre baigneur. On a quand même froid. Ça fait du bien, pour redémarrer l’année, c’est bon ! »Plusieurs centaines personnes sont venues admirer le spectacle, bien au chaud depuis la plage de galets. Certains s’étaient aussi déguisés pour soutenir les courageux. « Si elle n’est pas à 25, je n’y vais pas, tranche un spectateur, habillé en volaille. Je suis une poule mouillée, j’assume. »Une solution pour éviter la congélation : traverser la rue et pénétrer pans le seul établissement de l'esplanade ouvert en ce jour de l'an. « Notre métier, c’est d’accueillir les personnes qui viennent se retrouver en famille ou se restaurer, assure, directeur d'un hôtel-restaurant. Je ne ferme jamais le premier janvier, c’est important. » Une boisson chaude était également offerte aux participants. Une façon comme une autre de motiver les récalcitrants.