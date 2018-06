Un Mersois effectue un périple en skate de San-Francisco à Pékin

vidéo Fabrice Gropaiz



Un périple 100% en auto-financement

150 km par jour

Fabrice Gropaiz

A 48 ans, le Mersois Fabrice Gropaiz relève un deuxième défi, celui de faire San Francisco - Pékin en skate électrique offert par un fabricant. Il va parcourir en tout 21 000 km, un périple de trois ans. Son premier tour du monde, c'était en 1996 sur des patins à roulettes."Il y a 20 ans, je voulais montrer que je pouvais me débrouiller par moi-même, je n'avais pas de billet retour, presque pas d'argent, je trouvais un boulot en deux jours. J'ai été cuisinier, moniteur de ski, j'ai fait de la plonge. Je ne parlais même pas anglais", raconte à l'AFP Fabrice Gropaiz."Là, le but est de voir le monde et de voir ce qu'il est devenu 20 ans après. Ce genre de challenge, c'est une vie intense. Ce n'est pas une affaire de je-ne-sais-pas-quoi-faire-dans-ma-vie, parce que j'adore ce que je fais en ce moment".Fabrice a été chef de bassin de natation, entraîneur de water-polo et aujourd'hui, il gère des logements particuliers pour vacanciers. "Mais il y a un côté essentiel dans ce tour du monde, juste le plaisir de dormir quand t'es crevé, de boire quand tu as soif. Tu reviens à des trucs vachement simples", poursuit-il.Avant d'attaquer ce nouveau tour du monde, Fabrice a roulé sa bosse en Afrique où il a appris à un guerrier Massaï à faire du roller.Des économies et un crédit, lui ont permis de réaliser ce nouveau rêve. Une aventure humaine qui pourrait séduire des partenaires. "Il y a toujours des gens qui viennent se raccrocher et il y a des opportunités qui se créent. Je ne m'inquiète pas. Et même si ça ne tombe pas, je me débrouillerai. Qu'est-ce qu'il peut m'arriver ? Au pire, t'arrives toujours à manger. Il faut relativiser".D'ailleurs la communauté de la mobilité électrique de San Francisco, était présente le jour de son départ. Dont un Américain qui, 22 ans plus tôt, était déjà présent pour le lancement de son tour du monde en rollers !Fabrice espère faire 150 km par jour, 6 jours sur 7 (soit entre 800 et 1000 km hebdomadaires). Pour dormir, il va faire appel à la générosité des habitants et en échange il propose des leçons de skate.Le Mersois terminera son périple américain à la fin du mois de juillet. Il prendra alors l'avion à Miami. Ensuite direction Londres, puis Paris entre le 30 juillet et le 4 août.Fabrice partage son aventure au quotidien sur sa page Facebook , équipé d'un GPS et d'un drone, il poste des photos et des vidéos.