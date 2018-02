L'enquête avance dans l'affaire du jeune Clément Brisse. Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte du chef d'homicide volontaire sur la personne de Clément Brisse, quatre personnes (un majeur et trois mineurs) on été placées en garde à vue mercredi 7 février.A l’issue des auditions, deux d’entre eux ont été remis en liberté en fin de matinée. Les deux autres individus ont été déférés devant le juge d’instruction aux fins de mise en examen. Le premier interrogatoire vient de débuter.Le parquet a requis la mise en examen du jeune majeur du chef d’homicide volontaire et son placement en détention provisoire. A l’encontre du mineur, il est demandé la mise en examen du chef de faux témoignage.Le rappel des Faits avec Zohra Hamdane et Stanislas Madej :