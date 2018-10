Migrants de Grande-Synthe : le maire de Moreuil rassure ses administrés

Trois communes de la Somme se sont portées volontaires pour accueillir les réfugiés



"L'Etat s'est engagé l'accueil des migrants ne coûtera rien à la commune"

L'Oise et l'Aisne ont ouvert des centres pour les migrants de Grande-Synthe

Les autorités devaient évacuer et mettre à l'abri 1.800 personnes du campement de Puythouck, à Grande-Synthe (Nord) ce mardi 23 octobre. Finalement 1297 personnes ont été réparties dans différents lieux d'accueil de la région et des régions périphériques.200 migrants sont accueillis dans les gymnases de trois communes de la Somme. Longueau, Friville-Escarbotin et Moreuil. Un élan de solidarité qui génére des craintes de la part de certains administrés. Le maire de Moreuil Pierre Boulanger répond aux inquiétudes des habitants de sa commune, elle a accueilli hier 60 migrants au lieu de la centaine prévue. «Ils s'imaginent que l'on va les garder des mois entiers dans les salles. Ce n'est qu'un accueil provisoire de quelques jours, une dizaine, le temps des vacances scolaires», tient à souligner le premier élu de la commune. «Lors d'une réunion avec le Préfet de la Somme le 17 octobre dernier, l'évacuation du campement de Grande-Synthe a été évoquée et le préfet Philippe De Mester a signalé le manque de structure dans la région pour accueillir les réfugiés. Je ne pouvais pas être sourd à cette demande. Avant de prendre une décision, j'ai consulté les autres élus et à 90% la commune a accepté de mettre à disposition de l’Etat pour ces migrants, une salle actuellement inutilisée pendant les vacances scolaires».Dans le cadre de l'évacuation du campement de Puythouck, à Grande-Synthe, les communes qui se sont portées volontaires pour l'accueil des migrants ont eu l'engament de l'Etat d'une prise en charge totale des personnes.«Cet élan de solidarité ne coûtera rien à la commune» tient à préciser le maire de Moreuil. «Lorsqu'ils sont arrivés hier, ils étaient affamés. L'un d'entre eux, un jeune homme se plaignait de douleurs abdominales, il a été hospitalisé. Se sont des gens polis et courtois. Les gendarmes, la Croix Rouge et l'association Coallia sont présents sur le site d'accueil. Leur objectif n'est pas de rester en France» précise l'élu, «pour la majorité d'entre eux, ils souhaitent partir en Angleterre».Le campement de Beauvais, Choisy-au-Bac, Creil, Nogent-Sur-Oise vont accueillir à titre temporaire des réfugiés de Grande-Synthe. Le site de Liancourt, un centre d'accueil permanent a lui aussi été sollicité pour venir en aide à ces réfugiés du Kurdistan Iranien qui vivaient dans des abris de fortune. Pour l'instant on ne connaît pas encore le nombre de migrants accueillis dans l'Aisne.