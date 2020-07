Mission Bern 2020 - Loto du patrimoine : l’église de Dompierre-sur-Authie dans la Somme représentera les Hauts-de-France

Une première dans la Somme

Comme chaque année depuis 2017, la fondation du Patrimoine désigne 18 sites emblématiques dans le cadre de la "Mission Stéphane Bern 2020".Et cette année, pour la première fois, un monument de la Somme a été sélectionné. L’église Saint-Pierre située au centre d'un petit village de 400 habitants, Dompierre-sur-Authie, fait partie de cette liste des édifices qui bénéficieront de l'aide de la Fondation du Patrimoine. "Nous sommes très heureux, s'exclame Philippe Padieu, maire de Dompierre-sur-Authie. C’est une affaire que nous avons lancé il y a longtemps longtemps. Les années précédentes le dossier n'avait pas été sélectionné. C'est bien qu'il le soit aujourd'hui"."Elle avait tous les critères pour faire partie de cette liste, confie au téléphone Stéphane Bern, chargé par le président de la République d'assurer la conservation du patrimoine. Monument historique, état de péril et valorisation du territoire", énumère-t-il."Pour la région des Hauts-de-France, on essaye chaque fois de changer de département. Il n’y avait pas encore eu de monuments dans la Somme. C'est pourquoi on a choisi de mettre en avant ce site cette année", explique-t-il.Construite au début du XVIe siècle, cette église gothique, est dans un état inquiétant. Les maçonneries, charpentes et couvertures ainsi que les vitraux présentent des dégradations."C'est surtout le coeur de l’église qui est en mauvais état, regrette Philippe Padieu. Je suis maire depuis 25 ans. Ça fait 15 ans qu’on parle de faire ces travaux"."Les travaux ont d'ores et déjà commencé, explique-t-il. Nous avons contracté un prêt de 300.000 euros sur 25 ans pour financer ces lourds travaux". Malgré la crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19, aucun retard n'est constaté sur le chantier. Les travaux de maçonnerie seront terminés en septembre 2020. Les couvertures seront intégralement réalisées en ardoises naturelles violines à l'automne 2020. La fin des travaux est attendue pour mars-avril 2021.À l'issue des travaux, l'église conservera sa fonction de lieu de culte. La commune prévoit également l’organisation de concerts de musique classique ainsi que des visites historiques et patrimoniales.59 760 € ont déjà été collectés, sur les 120 000 attendus. Il est possible de faire un don sur cette plateforme Dès le mois de septembre 2020, la FDJ lancera "Les jeux Mission Patrimoine 2020". Cinq Lotos dédiés à la Fondation du Patrimoine seront organisés, avant les Journées du Patrimoine. Dès le 31 août sera également lancé le ticket à gratter Illiko, Mission du Patrimoine. Grande première cette année, un tirage au sort sera organisé parmi les perdants afin de remporter une visite d’un des sites identifiés par la Mission Bern.Lors des deux premières éditions des jeux Mission Patrimoine , 47 millions d'euros avaient été collectés au profit de la Fondation du patrimoine.