Mobilisation des parents d'élèves contre la fermeture d'une classe à Eaucourt

Dans la Somme, 63 classes pourraient fermer à la rentrée 2017-2018.C'est le cas à Eaucourt, où les parents d'élèves viennent d'apprendre que l'inspection d'académie allait supprimer une classe et ce, sans concertation préalable. Ils ont donc décidé de se faire entendre et manifestaient devant les portes de l'école.Actuellement, l'école d'Eaucourt est regroupée avec celle d'Epagnette-Epagnette sur deux niveaux, de la petite section de maternelle aux CM2.Elle compte quatre enseignants et une moyenne de vingt élèves par classe. La fermeture de l'une d'elles ferait passer ses effectifs à trente. Les parents n'en veulent pas : "Il y a eu énormément d’investissements de faits dans les écoles, près de 500 000 euros, ce n'est pas anodin. Il y a des lotissements qui vont se créer, sur Eaucourt, il va y avoir potentiellement vingt familles qui peuvent venir avec des enfants. Si on n’a plus d’écoles, si on a des classes surchargées, est-ce que les parents voudront mettre leurs enfants dans cette école ? non".Autre sujet d'inquiétude, la qualité de l'enseignement. La commune veut garder l'esprit d'école de campagne, comme le souligne un conseiller municipal : "Quand nos enfants arrivent au collège Ponthieu, ils ont un niveau scolaire qui est important par rapport à certaines écoles d’Abbeville et on ne veut pas perdre ça.".Deux nouvelles classes aménagées, une maternelle flambant neuve, une cantine, un accueil périscolaire, en dix ans, les deux communes ont déjà investi près de 500 000 euros pour leur école. Elles ne veulent pas voir leurs efforts réduire à néant. Les parents d'élèves sont prêts à durcir le mouvement.Ils demandent à être reçus au rectorat avant lundi.