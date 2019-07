La construction en paille se structure dans les Hauts-de-France

Un reportage d'Emilie Montcho et Laurent Pénichou. Avec Aymeric Dufourmantelle, agriculteur ; Denis Debraine, gérant de la charpenterie menuiserie Debraine ; Xavier Simonneaux, architecte ; Jean-Pierre Blot; maire de Cambronne-les-Clermont.

Avec leur maison en paille, les trois petits cochons étaient finalement des précurseurs. Depuis quelques années, ce mode de construction tiré du conte pour enfants est devenu une réalité dans les Hauts-de-France, comme vous pouvez le voir dans le reportage ci-dessous.A Aubvillers, dans la Somme, c’est le début de la récolte pour Aymeric Dufourmantelle. En ce début du mois de juillet, deux machines arpentent les champs pour calibrer et ramasser les ballots de paille. Avec son associé, il a investi presque 100 000 euros dans ces deux tracteurs il y a deux ans.Cette paille, qui servira à isoler les bâtiments, demande davantage de travail mais lui rapporte deux fois le prix du simple fourrage. "Elle est mieux valorisée, reconnaît l’agriculteur. Mais on ne peut pas se permettre de la presser n’importe quand, on vérifie le poids et la longueur des bottes parce qu’on a un cahier des charges à respecter".Ces ballots sont ensuite assemblés dans l'Oise, dans une menuiserie de Bresles, où la paille est pressée dans une ossature en bois. Dans quelques semaines, ces panneaux seront assemblés dans la nouvelle école de Cambronne-lès-Clermont. Grâce à la paille, elle bénéficiera d’une meilleure isolation thermique et acoustique.Le coût de ce matériau est toutefois 25% plus élevé que celui d’une ossature traditionnelle : "La paille coûte plus cher mais avec l’énergie gagnée, on va faire des économies de 20 à 30% par rapport à une construction traditionnelle" explique l’architecte Xavier Simonneaux.Petit à petit, la paille séduit constructeurs comme particuliers. Dans les Hauts-de-France, on recense environ une centaine de bâtiments construits avec de la paille. En 2019, une soixantaine de maisons utilisant ce matériau sont en cours de construction.