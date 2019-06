Le festival Rétro C Trop investit le château de Tilloloy le 28 et 30 juin

Petit festival, grosses têtes d'affiches



La programmation

La 4édition du festival Rétro C Trop démarre ce samedi 29 juin à Tilloloy dans la Somme ! Comme chaque année, 45 000 devront fouler, sur deux jours, la pelouse du parc du château de cette petite commune (350 habitants) des alentours de Roye pour assister aux conerts d'artistes issus de la scène musicale internationale des années 1950 à 1990.Tears For Fears seront chargés de clôturer en beauté le festival, dimanche 30 juin. Mais avant cela, les Australiens de Midnight Oil, UB40, The Zombies, The Shields et le groupe de reprise Dire Straits Experience se succèderont sur l'unique scène du festival. Vous trouverez en fin d'article la programmation complète.Côté français, la scène sera tenue par Les Négresses vertes, le groupe de rock alternatif des tubes Voilà l'été et Sous le soleil de Bodega, les Stray Cats pour leurs 40 ans de carrière, les Innocents et le jeune combo lillois The Spunyboys.Le petit festival peut se targuer d'avoir attiré à Tilloly des artistes de renom. Têtes d'affiche de l'édition 2018,le 1juillet 2018. Rétro C Trop avait aussi acueilly les ZZ Top en juin 2016.