Troisième accident sur la D935 en une semaine : un motard trouve la mort à Monchy-Humières dans l'Oise

Quatre accidents en deux semaines

Un motard a trouvé la mort dans une collision avec une voiture, ce 27 août à Monchy-Humières (Oise). L'accident s'est produit vers 21h20 sur la D935, axe qui relie Amiens à Compiègne.Appelés à intervenir, les pompiers n'ont malheureusement pas pu sauver la victime qui est décédée sur place. Dans la voiture se trouvaient deux passagers qui ont été légèrement blessés. Ils ont été aussitôt transportés au CHU d'Amiens. La circulation sur la D935 a été un temps neutralisée dans les deux sens.Cette route départementale a connu trois accidents la même semaine. Quelques heures plus tard, un motard s'est blessé en percutant une biche qui traversait la route à 0h20 à Pierrepont-sur-Avre (Somme). Six jours auparavant, le 21 août, une voiture et une motarde se sont embouties frontalement au niveau de l'entrée de la zone industrielle de la route de Thennes (Somme), entre ladite commune et Moreuil. La cyclomotoriste, gravement blessée, s'en est heureusement sortie sauve.Un peu plus tôt dans le mois, le 12 août, une jeune femme de 24 ans avait perdu la vie sur la D935. Deux voitures étaient entrés en collision au niveau du lieu-dit Le fond d'Amiens, sur le territoire de la commune de Montdidier (Somme). L'autre conducteur avait été légèrement blessé.