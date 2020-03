Un mort dans un accident sur l'autoroute A16 au nord d'Abbeville

L'accident n'a impliqué que la voiture du conducteur décédé, un véhicule de type 206.Selon la gendarmerie de la Somme, cet homme âgé, qui roulait sur l'A16 dans le sens Paris-Boulogne, aurait perdu le contrôle pour une raison indéterminée et fait plusieurs tonneaux.La passagère, son épouse, a été désincarcérée par les sapeurs-pompiers et héliportée vers l'hôpital d'Amiens.La circulation a été coupée dans les deux sens et une déviation mise en place via le rond-point des oiseaux le temps de l'opération d'héliportage.A 10h30, le trafic a repris normalement dans le sens Boulogne-Paris et sur une voie dans le sens Paris-Boulogne.