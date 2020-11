Mort du dessinateur caricaturiste Piem, défenseur du tracé TGV Nord passant à Amiens

Opposé à la gare TGV Haute-Picardie

Une "betterave d'or" pour la SNCF

Les dessins comme porte-voix

Cartes postales de Piem pour dénoncer le tracé du TGV Nord • © Piem / Comité de défense de la Picardie, Groupement de défense du TGV Nord par Amiens et Association TGV Amiens Picardie Normandie

Il est décédé le 12 novembre, le jour de son 97e anniversaire. Piem de son vrai nom Pierre de Barrigue de Montvallon, était un dessinateur humoristique. Il s'est fait connaître du grand public dans la célèbre émission Le Petit Rapporteur, de Jacques Martin, dans les années 70.Né à Saint-Etienne, Piem n'était pas originaire de la région. Pourtant il était très investi et connu en Picardie. Président de l'Association nationale de lutte contre le gaspillage de l'argent public, il s'élevait contre la construction de la gare TGV Haute-Picardie d'Ablaincourt-Pressoir près de Péronne.En 1992, il gratifie la SNCF de la "betterave d'or". Un titre honorifique qui récompense la société pour "les milliards de francs volontairement dépensés pour éviter Amiens". Piem militait donc pour que la ligne TGV Nord qui relie Paris à Lille traverse Amiens, plutôt que de passer par une gare construite à partir de rien, dans un champ de betteraves, à 40 minutes de la capitale picarde.C'est par ses dessins que le caricaturiste, ami de Cabu, tué dans l'attaque de Charlie Hebdo en janvier 2015, défendait ses causes, toujours avec humour. Il a notamment dessiné pour les associations TGV Amiens Picardie Normandie et le Groupement de défense du tracé du TGV Nord par Amiens. Des reliques que certains collectionneurs ont pu conserver, sous forme de carte postale.En 2005, Piem est décoré de l'ordre des Arts et des Lettres. Il s'est éteint le 12 novembre 2020, à 97 ans, à Notre-Dame-d'Oé près de Tours, où il habitait depuis plus de 20 ans.