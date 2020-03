Résultats des municipales à Abbeville : Pascal Demarthe en tête, “le deuxième tour s'annonce serré”

Lors de ce premier tour des élections municipales, Pascal Demarthe (UDI) arrive en tête au premier tour avec 31,2% des voix devant Aurélien Dovergne (Divers) : 28,5%, Angelo Tonolli (LFI) : 20%, Patricia Chagnon (RN) : 14,3%, Michel Kfoury (ECO) : 4,1% et Georges Dovergne (LO) : 1,5%.a donc précisé qu'il fallait "rester modeste et concentré". Sur notre antenne, dans l'édition spéciale du premier tour , Pascal Demarthe estime qu'il était "le candidat légitime de cette élection, en tant qu'ancien député, avec une belle campagne".Si les résultats peuvent en effet lui donner confiance, notammen parce qu'ils le place devant Aurélien Dovergne, succeseur désigné par le maire sortant, les votes sont assez dispersés. Il faudra une quadrangulaire au deuxième tour pour départager les candidats. "Le second tour s'annonce serré", a-t-il admis sur notre antenne. "Mais nous faisons le choix de maintenir le cap, je me présenterai avec une liste unie et solidaire."



Quant aux chiffres de la participation sont nettement en baisse avec 41,43% contre 60,62% en 2014.



Nicolas Dumont élu au 1er tour en 2014

Municipales 2020 : fiche d'identité d'Abbeville

Le Rassemblement national en 4e position

En 2014, le candidat, alors PS, a été élu dès le 1er tour avec 51,54% des voix devant Stéphane Decayeux (LR) avec 27,62% et Patricia Chagnon (RN) avec 20,85%. Une élection qui, au 1er tour, avait vu se déplacer aux urnes 60,62% du corps électoral de la commune.Les deux perdants, Patricia Chagnon et Stéphane Decayeux avaient demandé l'anulation du scrutin devant le tribunal administratif en octobre 2014. Il avait toutefois été validé en mai 2015 par le Conseil d’Etat.Pour le scrutin de 2020, l'offre de l'équipe sortante est bien moins claire qu'en 2014 pour les électeurs : Nicolas Dumont n'est même pas de la liste sortante. Son successeur désigné, Aurélien Dovergne, ne semble pas être en mesure d'incarner sa succession. Une offre par ailleurs brouillée par la composition de cette liste de rassemblement soutenue par LREM qui réunit des socialistes, le maire LREM sortant, et la tête de liste LR de 2014, Stéphane Decayeux. Au terme des résultats de ce premier tour, Aurélien Dovergne arrive en seconde position.Autres éléments de confusion, l'existence d'une liste dissidente sans étiquette menée par Michel Kfoury, chef des urgences d'Abbeville et encarté LREM. Ecologiste reconnu; il a été candidat sur la liste EELV aux Européennes de 2014. Et une liste UDI-LR conduite par Pascal Demarthe, ancien adjoint PS de Nicolas Dumont.Cette dernière candidature n'était pas à négliger et pour preuve : Pascal Demarthe arrive en tête de ce second tour. Il a été député de la circonscription après la nomination de Pascale Boistard au gouvernement et élu dans le canton d'Abbeville sud en 2008 contre le favori sortant et candidat chasseur Yves Butel.La candidate RN Patricia Chagnon se maintient au second tour de justesse avec 14,39% des voix. Abbeville est considérée comme une ville "gagnable" selon les responsables du parti du Rassemblement National. Gagnable parce que Marine Le Pen a dépassé 41 % au 2nd tour des régionales et 44 % au 2nd tour de la présidentielle. Et sur la liste de Patricia Chagnon, la candidate RN, on trouve Jean-Jacques Leuillier, ancien adjoint de Joël Hart, maire de la ville de 1995 à 2008 et conseiller municipal sortant de la liste Decayeux de 2014.L'électeur abbevillois a pu avoir du mal à s'y retrouver. D'autant que sur la liste de Pascal Demarthe, en 25e position, se trouve Fabrice Beauger, présent sur la liste du FN menée par Patricia Chagnon en 2014.Enfin, dernier à s'être déclaré pour Lutte ouvrière, Georges Dovergne n'obtient que 1,5% des voix. C'était sa première candidature.