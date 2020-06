Municipales 2020 à Longueau - L'enjeu du second tour : en finir avec une campagne houleuse

Dimanche 28 juin aura lieu le second tour des élections municipales 2020. À Longueau, dans la Somme, trois candidats vont s'affronter : Pascal Ourdouillé (DVG), Nathalie Marchand (DVG) et Fabrice Devaux (Divers). Ils débattront sur l'antenne de France 3 Picardie le mercredi 24 juin à 18h.

Trois candidats sont encore en lice dans la course à la mairie de Longueau.

Deux listes de gauche dans un mouchoir de poche : bastion PCF historique, Longueau, dans la Somme, n'a pas failli à la tradition à l'issue du premier tour, même si la maire sortante communiste, Colette Finet, a décidé, à 80 ans, de ne pas briguer de troisième mandat.

Le 15 mars, la liste divers gauche de Pascal Ourdouillé (déjà conseiller municipal, chef de file de l’opposition), est arrivée en tête des suffrages (37,15%), à seulement quatre voix de celle de Nathalie Marchand (36,93%). Déjà conseillère municipale déléguée à la santé, conseillère départementale communiste et membre du bureau politique du PC, elle a néanmoins été reniée par le PC de la Somme et n’est pas soutenue par la maire sortante.

La triangulaire est complétée par Fabrice Devaux (divers), restaurateur de la ville et seul candidat qui n’occupe pas de mandat politique actuellement, avec un score de 13,32% au premier tour.

Arrivé quatrième avec 12.6 %, Serge Lefeuvre, premier adjoint dans l’équipe municipale actuelle, a renoncé à poursuivre sa candidature au second tour. Il appelle à voter pour Pascal Ourdouillé, pour faire barrage à Nathalie Marchand.

Les résultats du premier tour des municipales 2020 à Longueau, dans la Somme. • © FTV / Franck Blancquart

À l'instar de très nombreuses communes picardes et dans un contexte de crise sanitaire, le premier tour à Longueau a été marqué par un taux d'abstention important : 51,64%. C'est beaucoup plus qu'en 2014 (32,22%) mais il reste près de quatre points sous la moyenne nationale (55,34%).

L'abstention lors du premier tour des élections municipales à Longueau, bien que plus élevée qu'en 2014, est inférieure à la moyenne nationale. • © FTV / Franck Blancquart

Une campagne faites de reproches et d'attaques

L’ambiance de la campagne, sans parler de la crise sanitaire, a été particulièrement pesante cette année. Les reproches se concentrent en grande partie sur Nathalie Marchand, accusée d’avoir mené une campagne "nauséabonde", de piquer des propositions à ses adversaires, voire même de colporter des mensonges et des injures.

De son côté, la candidate a déposé une plainte pour diffamation à l’encontre de Pascal Ourdouillé. Plainte à laquelle il a répondu… par une autre plainte. Si les deux procédures ont été classées sans suite, elles en disent long sur la méfiance et la relation houleuse entre les deux têtes de liste arrivées en tête au premier tour, à quatre voix d’écart. Les candidats auront l’occasion de s’exprimer sur ces tensions sur le plateau de France 3 Picardie, lors du débat d’entre deux tours, ce mercredi 24 juin à 18h.

Ils évoqueront également leurs propositions sur la santé et les seniors, l’un des points de discorde entre les candidats. Nathalie Marchand, cadre de santé à l’AP-HP de Paris, a essuyé des attaques sur ce sujet. Ils échangeront sur l’éventualité de créer une maison médicale, sur la vente de la Maison d’accueil pour personnes âgées (Mapa) de la ville, qui fait également débat, ou sur la nécessité de construire des logements pour les seniors, les plus de 60 ans représentant plus de 20 % de la population longacoissienne.

Réorganiser le budget

Le deuxième grand enjeu de la campagne est celui des finances de la ville. "Elles ne sont pas au rendez-vous", selon Pascal Ourdouillé, qui souhaite faire des économies notamment sur les dépenses de personnel, sans augmenter les impôts. Nathalie Marchand promet un "audit" et envisage un référendum pour choisir un ordre de priorité entre plusieurs grands projets coûteux, notamment la "dynamisation du centre-ville" et la reconstruction de la mairie.

Fabrice Devaux promet pour sa part de réduire la voilure et s'il ne fait pas de promesses précises sur le sujet, il assure vouloir encourager les projets citoyens. Pourtant lui-même restaurateur, il estime par exemple que l'aide aux commerçants doit être assurée par d'autres collectivités, d'Amiens Métropole à la région.

Enfin, ils parleront du cadre de vie. Fabrice Devaux met en avant l’écologie dans son programme : les candidats auront l’occasion d’exprimer leur point de vue à ce sujet. Concernant la sécurité et la propreté de ville, les trois candidats ont des idées relativement proches. Ils se prononcent tous en faveur de la vidéosurveillance. Pascal Ourdouillé entend étendre les horaires de la police municipale, Nathalie Marchand souhaite créer un service de prévention contre les incivilités et Fabrice Devaux veut encourager l’usage du vélo ou du scooter pour la police, dans l’objectif de renforcer la proximité avec les habitants.

Un débat d'entre-deux-tours sur France 3 Picardie

Mercredi 24 juin à 18h, France 3 Picardie organise un débat dans le cadre des élections municipales 2020 présenté par Mickaël Guiho. Les trois candidats toujours en lice pour le second tour à Longueau débattront sur notre plateau. L'enjeu sera de convaincre les Longacossiens en mettant terme à cette campagne houleuse, phagocytée par les attaques personnelles entre les candidats.