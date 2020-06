Municipales 2020 à Montdidier - L'enjeu du second tour : relancer l'emploi local

Dimanche 28 juin aura lieu le second tour des élections municipales 2020. À Montdidier, dans la Somme, trois candidats vont s'affronter : Catherine Quignon (DVG), Tony Lheureux (DIVERS), et Jean-Michel Serres (DVD).

Cette commune du sud-est de la Somme a bien failli élire une maire dès le premier tour. Créditée de 48,5% des voix au soir du 15 mars, Catherine Quignon (DVG) n'est pas passée loin de la majorité absolue. Maire de 2001 à 2014, elle avait été battue par Isabelle Carpentier aux dernières élections.

Elle se retrouvera au second tour face à Tony Lheureux (Divers), actuellement adjoint au maire en charge des sports et des associations, qui a obtenu 22% des suffrages au premier tour. S'il ne se considère pas comme l'héritier ou le successeur désigné de la maire sortante (qui ne s'est pas représentée cette année), leurs sensibilités politiques semblent proches. Enfin, Jean-Michel Serres (DVD), conseiller régional, a obtenu 18,8%. Le deuxième tour sera donc une triangulaire.

Les résultats du premier tour des municipales 2020 à Montdidier dans la Somme. • © Franck Blancquart/FTV

À noter tout de même que malgré la crise sanitaire, la campagne municipale semble avoir intéressé les Montdidériens. Pour preuve le taux d'abstention, de 7 points inférieur à la moyenne nationale.

Le taux d'abstention au premier tour a été moins élevé à Montdidier que la moyenne nationale. • © Franck Blancquart/FTV

L'emploi, c'est la santé ?

Comme dans de nombreuses communes françaises, la crise sanitaire a un impact direct sur la campagne électorale, et pas seulement sur la forme. À Montdidier, la question de la santé a un impact direct sur l'économie. Le centre hospitalier intercommunal de Montdidier-Roye est en effet le plus gros employeur de la commune.

Il s'agit là d'un point essentiel, étant donné que le chômage y est un peu plus élevé que la moyenne nationale, et que l'abattoir et l'usine Banania, deux pourvoyeurs d'emploi importants, ont fermé leurs portes en 2019.

Or le futur maire sera président du conseil de surveillance du centre hospitalier, et pourra donc avoir un impact direct sur les orientations stratégiques de l'établissement de santé. C'est peut-être là que Catherine Quignon pourrait tirer son épingle du jeu, étant elle-même cadre de santé à l'hôpital de Liancourt.

Mais Montdidier a d'autres ressources, tant sur le plan industriel qu'agricole, et chacun des candidats a des propositions pour donner un coup de pouce à cette économie locale en berne.

L'énergie propre et locale

L'autre point central de cette campagne, c'est la question environnementale. Depuis longtemps, Montdidier fait partie des précurseurs en matière de transition écologique, avec le dispositif "Ville pilote en maîtrise de l'énergie" initié dès le début des années 2000. La commune produit de l'énergie par une centrale photovoltaïque et des éoliennes, et la régie communale permet d'alimenter en électricité les bâtiments publics.

Si tous les candidats s'accordent à dire que ce travail sur l'énergie doit continuer, chacun a sa propre vision du projet. La construction d'éoliennes avait d'ailleurs été l'un des enjeux de la campagne des municipales en 2014.

Un débat d'entre-deux tours sur France 3 Picardie

Emploi, santé, économie locale, écologie... Autant de points qui seront abordés mercredi 17 juin à 18h sur l'antenne de France 3 Picardie, dans un débat présenté par Zohra Hamdane. Les trois candidats toujours en lice, détailleront leurs propositions, feront part de l'éventuelle évolution de leur programme depuis la crise sanitaire, et tenteront de convaincre les 47% d'abstentionnistes du premier tour de se rendre aux urnes le 28 juin.