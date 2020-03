Municipales 2020 : suivez le débat entre les candidats à Abbeville

En prime time et sur Internet

Les candidats à Abbeville

Patricia Chagnon (Rassemblement National),

Pascal Demarthe (UDI),

Aurélien Dovergne (sans étiquette),

Michel Kfoury (sans étiquette)

Angelo Tonolli (La France Insoumise)

Municipales 2020 : fiche d'identité d'Abbeville

Les enjeux du débat

Les 15 et 22 mars, les soirées électorales en région dès 19h55

Les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars prochain. Sur France 3 Picardie, après Beauvais et Soissons, les deux débats du mercredi 4 mars porteront sur les élections municipales à Abbeville et Saint-Quentin.Au total, le réseau régional de France 3 vous propose près de 300 débats :Chaque mercredi, les débats sont diffusés en simultané et en prime time, vers 21h05. Au cours de chacune de ces soirées exceptionnelles d'une durée de 1h30, nous vous proposerons deux débats à suivre à la télévision et sur notre site internet.Pour la Picardie, 4 autres débats sont encore prévus sur nos antennes les 11 et 18 mars : présentation des candidats, décryptages et échanges entre les candidats aux municipales dans les grandes communes des deux territoires.Pour le débat des municipales à Abbeville, qui sera présenté par Zohra Hamdane, cinq candidats débattrons sur notre plateau, sans Georges Dovergne (Lutte Ouvrière) qui vient tout juste d'annoncer sa candidature :Nicolas Dumont (LREM), maire sortant, ne briguera pas un troisième mandat cette année . En 2014, le candidat, alors PS, fut élu dès le premier tour avec 51,54% des voix devant Stéphane Decayeux (LR) avec 27,62% et Patricia Chagnon (RN) avec 20,85%. Son successeur désigné, Aurélien Dovergne, 34 ans, adjoint à la culture et au patrimoine, se présente cette année sans étiquette. Sa liste soutenue par LREM, comportent des socialistes mais aussi la tête de liste LR en 2014, Stéphane Decayeux.Un ancien adjoint PS de Nicolas Dumont est également candidat à la mairie d'Abbeville. Il s'agit de Pascal Demarthe (aujourd'hui UDI) qui fut député de la circonscription et élu dans le canton d'Abbeville sud en 2008 contre le favori sortant et candidat chasseur Yves Butel. Sur la liste de Pascal Demarthe, en 25e position, figure Fabrice Beauger, qui était sur la liste de Patricia Chagnon (RN) en 2014.Patricia Chagnon qui compte bien tirer son épingle du jeu. Pour le parti d'extrême droite, la victoire à Abbeville est clairement envisageable, d'autant que Marine Le Pen a obtenu des scores conséquents aux dernières élections : 41% au second tour des régionales et 44% au second tour de la présidentielle.Parmi les autres têtes de listes, Michel Kfoury, chef des urgences d'Abbeville, candidat sur la liste Europe Ecologie Les Verts aux Européennes en 2014 se présente aux municipales sans étiquette. Enfin, le plus jeune candidat a seulement 24 ans. Angelo Tonolli est urbaniste de métier et assistant parlementaire du député François Ruffin (La France insoumise).Abbeville, qui compte 23 358 habitants, est la porte d'entrée de la Baie de Somme. À ce titre, arrivera-t-elle a prendre toute sa dimension en terme d'attractivité ? La redynamisation du centre-ville est le point clé sur lequel les candidats sont tous d'accord. Lors de ce débat, ils proposeront leurs idées alors que la ville bénéficie déjà, comme d'autres communes, du label "cœur de ville". Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement mis en place par le gouvernement pour aider à la redynamisation des centres-villes.Les candidats débattront également des questions économiques et de l'emploi, alors que la ville retrouve une croissance. Enfin, nous verrons leurs propositions en terme d'écologie et de transport. La ville d'Abbeville s'est déjà distinguée sur ce point en enlevant tous ses feux tricolores pour fluidifier son trafic. À l'occasion des deux tours de scrutin qui ont lieu les 15 et 22 mars, les deux soirées électorales organisées par France 3 débuteront dès 19h55 pour une première tranche régionale jusqu'à 21h, puis de 21h15 à 22h et enfin de 22h15 à 23h pour les tout derniers résultats. Et sur le site internet de France 3 Hauts-de-France, vous pourrez retrouver les résultats des communes qui vous intéressent, ainsi que les réactions des candidats et les analyses du vote.