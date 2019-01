Muriel Nguyen est nommée préfète de la Somme

A compter du 21 janvier, la Somme aura une nouvelle préfète. Le compte-rendu du C Conseil des ministres délivré ce 4 janvier fait part de la nomination en Picardie de. Elle occupait déjà des fonctions similaires dans la Meuse, depuis deux ans et demi. Elle a dû y gérer, notamment, les actions des gilets jaunes ou celles des opposants au Cigéo de Bure , un projet de centre d'enfouissement de déchets radioactifs.Le départ de l'actuel préfet de la Somme avait été décidé en Conseil des ministres le 19 décembre dernier. Sur proposition de la ministre des Solidarités et de la Santéa été nommé au poste de directeur de l'agence régionale de santé (ARS) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il doit prendre ses fonctions le 15 janvier prochain.