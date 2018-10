Le cinéaste Nicolas Vanier fera des prises de vue aériennes avec un hélicoptère et deux ULM les 15 et 16 octobre prochains au dessus de Cayeux-sur-Mer et du Hâble d'Ault. Ils vont suivre des oies pour le tournage de son prochain film "Donne moi des ailes". C'est l'histoire d'un scientifique qui décide de sauver une espèce d'oies sauvages qui est menacée de disparition. Un film qui s'inspire de la vie de Christian Moullec, dresseur d'oies sauvages.



La ville de Cayeux-sur-Mer "demande aux chasseurs de veiller au bon déroulement du tournage" ces deux jours et "d'éviter tout mouvement ou tir qui pourrait mettre en danger les équipes et les oies filmées".