Le nombre d'accidents de la route en hausse dans la Somme en 2017

17 accidents de plus en 2017 qu'en 2016. Soit une hausse de près de 4% en un an : l'année dernière, il y a eu 457 accidents sur les axes routiers du département contre 440 en 2016.



Ils ont fait 40 tués et 576 blessés dont 241 ont été hospitalisés.



Bien que supérieurs en nombre, ces accidents ont été moins graves que ceux de 2016 : on compte 4 morts et 16 blessés de moins qu'en 2016.



32,5% des morts sur les routes de la Somme, soit 13 décès, avaient entre 25 et 44 ans. Cette tranche d'âge représente également 29% des blessés avec 167 personnes impliquées. 4 tués et 140 blessés avaient entre 18 et 24 ans.



9% des accidents signalés en 2017 ont concerné des seniors de 65 à 74 ans et 12% de ceux âgés de plus de 75 ans.



En 2018, une convention va être signer entre les acteurs de la filière betteravière, les élus, le préfet et les gendarmes : le 10 décembre 2017, le conducteur d'un camion de betteraves avait été tué lorsque son véhicule s'était couché sur la D124 à Authies.