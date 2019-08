Nos idées de sorties en Picardie les 3 et 4 août 2019

Fêtes de la mer sur la côte picarde ce week-end

Saint-Valery-sur-Somme

Le samedi : exposition et soirée moules-frites avec les pompiers, suivie d’un bal avec le groupe Spontus. Le dimanche : messe, procession et bénédiction en mer, et également une série d’animations et de concert de musique d’Irlande et de Galice. Le programme des deux jours est à retrouver sur le site de la ville de Saint-Valery.



Le Crotoy

Joutes nautiques au bassin de chasse le samedi, et le lendemain dimanche : messe, procession et bénédiction en mer. Les animations musicales seront aussi de la fête au Crotoy ce week-end, avec plusieurs groupes à quai le samedi ou le dimanche : Foumagnac, Kalffa, Buddy’s, Marée de Paradis et Tryskelles.



Cayeux-sur-Mer

Le dimanche matin : messe, procession et bénédiction de la mer dans la ville de Cayeux. L’après-midi se déroule au Hourdel : procession, sorties en mer et bénédiction, jeux picards sur le port et une soirée moules-frites bien sûr pour clore la journée. Les détails sur le site de la ville de Cayeux.



Ambiance dans les rues de Saint-Valery-sur-Somme pour la Fête de la mer 2017

Des rues décorées de 2 km de filets et de nombreux glaïeuls, fleur emblématique des marins. Cette fête populaire qui attire de nombreux visiteurs reste avant tout une fête religieuse, avec sa traditionnelle bénédiction en mer.



La Nuit des étoiles

Tilloy-les-Conty commune d’Ô-de-Selle : échanges avec Michel Viso, vétérinaire et spationaute, sur la conquête de Mars, ateliers et animations ;

Lavacquerie : planétarium ;

Lassigny : fusées à eau ;

Orrouy : exposé autour d’une maquette géante du système solaire ;

Soissons-Courmelles ;

Roupy.

La nuit des étoiles à Cappelle-la-Grande en août 2016

L'observation commence dès la fin d'après-midi avec la découverte des éruptions solaires, puis vient la nuit et l'observation de la surface lunaire et de l'immensité céleste.



Voyage au cœur de l'été à Amiens

Festival 2018 "Voyage au cœur de l'été" à Amiens

Le cloître Dewailly accueillait ce soir là le groupe "La Ceiba", des Toulousains qui mêlent musique afro-colombienne et sonorités péruviennes. Et le public a dansé.



L’extraction du miel au Musée de la Vie agricole et rurale de l’Oise à Hétomesnil

Le labyrinthe de maïs d'Hétomesnil en 2015

Le Musée de la Vie agricole et rurale de l'Oise proposait un labyrinthe tracé dans un champ de maïs, avec deux parcours de jeux.

La Nuit des étoiles est organisée depuis 1991 dans plusieurs pays d'Europe par des associations, notamment l'association française d'astronomie. Cette année est marqué par le 50e anniversaire de la mission Apollo XI et les premiers pas de l’homme sur la lune en juillet 1969.Et ce premier week-end d’août est particulièrement propice : c’est la période des "Perséides", ces étoiles filantes qui semblent provenir de la constellation de Persée.Plusieurs associations de la région vous accueillent sur une ou plusieurs nuits les vendredi 2, samedi 3, et dimanche 4 août, avec animations le soir, et parfois en fin d’après-midi :Au programme dans tous ces lieux : observation du ciel, étoiles et planètes, avec télescopes, lunettes astronomiques et puissantes jumelles.Retrouvez tous les détails sur la carte des manifestations C'est le dernier week-end pour l’édition 2019 ! Le cloître Dewailly vous accueille pour deux dernières journées de musiques du monde, et de soirées festives et gustatives. Derniers spectacles autour de la danse samedi soir avec Natasha et Alejandro Hernandez, et clôture dimanche soir en fanfare (balkanique) avec l’Haïdouti Orkestar (qui a cosigné avec Ibrahim Maalouf la BO du film La Vache).5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Billets disponibles uniquement sur place ! L’agenda des dernières manifestations est à retrouver ici Pour la 2e année consécutive, le musée propose d’assister samedi et dimanche de 14 h à 17 h à l'extraction du miel des 5 ruches installées sur son domaine, avec explications sur place de deux apiculteurs.Vous pourrez également découvrir l’ensemble du musée et son Maïs Aventure, une animation ouverte ouverte tout l’été avec parcours-labyrinthe d’énigmes et de jeux, et circuit de voiturettes à pédalesToutes les infos sur les tarifs et les différents événements sur le site du musée d’Hétomesnil