Un nouveau point Nickel disponible dans la Somme

A qui s'adresse Nickel ?

Le bilan : des buralistes mécontents

Les néo-banques ou banques digitales ont le vent en poupe. C'est le cas de Nickel le premier compte distribué chez les buralistes. Son ouverture ainsi que son utilisation sont simples. Elle se fait cinq minutes, avec seulement une vingtaine d'euros, une pièce d'identité et un téléphone mobile. Pour les mineurs (à partir de 12 ans) un livret de famille et le téléphone mobile du représentant légal suffisent. Le buraliste qui dispose d'une borne Nickel associe une Mastercard au dossier client. La carte est activitée sur son terminal de paiement électronique. 1 180 000 comptes ont été ouverts, depuis 5 ans. Dans la Somme un buraliste de Woincourt vient de rejoindre la liste des points Nickel dans la région. Les personnes ciblées par Nickel sont en premier, celles qui sont en situation de fragilité financière ou fichés à la Banque de France. Mais Nickel s'adresse aussi à tous ceux qui souhaitent avoir un compte secondaire. Contrairement au compte classique, l'ouverture chez Nickel se fait sans conditions de revenus et surtout, sans possibilité de découvert ou de crédit. Pour les buralistes, profession qui dit souffrir des hausses de prix régulières du tabac, au-delà du service rendu aux clients, c'est aussi un moyen de diversifier leur activité et leurs revenus.Si l'offre Nickel séduit par son fonctionnement, à savoir un service financier anonyme qui permet de payer des petites ou des grosses sommes sans passer par une banque. Il connaît tout de même quelques couacs depuis son lancement, ses ambassadeurs, les buralistes ne sont pas toujours en mesure de gérer les réclamations des clients.