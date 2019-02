Un nouveau service public de proximité à Flixecourt : une Maison Départementale des Solidarités et de l'Insertion

Il existe 22 maisons départementales des solidarités et de l'insertion dans la Somme, la dernière en date sera inaugurée le 27 février à Flixecourt. Elles sont ouvertes à tous les habitants du lundi au vendredi. Leurs domaine d'intervention sont variés : l’aide à la famille et à la personne, l'enfance, la perte d'autonomie. La Maison Départementale des Solidarités et de l'Insertion facilite et simplifie les démarches par sa proximité.Pour trouver la MDSI la plus proche de chez vous, consultez le site du département de la Somme en cliquant ICI