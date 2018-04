La nuit du rossignol au Hourdel

Dans le cadre de la 28è édition du festival de l'Oiseau et de la nature, Jean Boucault, le chanteur d'oiseaux, proposait des balades nocturnes à la rencontre du chant du rossignol. La dernière était hier soir au Hourdel.Le chant du rossignol au crépuscule une balade poétique et instructive. Un univers sonore qui enchante petits et grands.