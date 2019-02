Nutrimaine : refus de l'homologation du PSE par le préfet de la Somme

Dans un communiqué de presse, le préfet de la Somme annonce que le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) présenté par la direction de Nutrimaine est insuffisant. Le préfet a rejeté son homologation. Et demande la présentation d'un nouveau PSE."Face aux insuffisances d’un certain nombre de mesures sociales, la préfète de la Somme a décidé de faire refuser l’homologation du PSE par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Cette décision entraîne le lancement d’une nouvelle procédure d’homologation avec présentation d’un nouveau PSE devant le comité social et économique (CSE)"Le site de Faverolles, près de Montdidier dans la Somme emploie quarante personnes.