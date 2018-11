On a retrouvé l'inventeur du selfie ! (peut-être)

Le filmeur du dimanche (La séquence du filmeur, 2/40)

Le filmeur du dimanche

Il y a 50 ans, pas de smartphone pour filmer nos week-end ! Mais il y avait le cinéma amateur ! La séquence du filmeur (2/40) - REAL PRODUCTIONS / ARCHIPOP / PICTANOVO - Olivier Sarrazin

Le cinéma, même amateur, c’est sérieux

Le filmeur du dimanche (La séquence du filmeur, 2/40) / © DR

La séquence du filmeur L'épopée des trente glorieuses, au travers de films amateurs, racontée par François Morel. Une série d’histoires originales, drôles, décalées et poétiques, fondées sur des films d’archives familiales inédits, sauvegardés par l'association Archipop (Beauvais).

Ecrit et réalisé par Olivier Sarrazin et Corine Zongo-Wable

Avec la voix de François Morel François Morel vous raconte l’histoire de filmeurs amateurs des années 1930 à 1970 qui ont capté les moments forts de leur vie familiale, leurs loisirs ou leur métier, et qui sont aussi des bouts de l’histoire collective de la région. Une coproduction REAL PRODUCTIONS, ARCHIPOP et PICTANOVO

Avec la participation de FRANCE TELEVISIONS et TV5MONDE

Avec le soutien de la région Hauts-de-France et du CNC ▶ A partir du vendredi 16 novembre 2018, tous les jours sur le site http://hdf.france3.fr, sur Facebook et Youtube

▶ A partir du dimanche 18 novembre 2018, tous les dimanches à la fin du JT 19/20 à 19h25 sur France 3 Hauts-de-France



Au milieu du XXsiècle, pas de smartphone ni d’internet live pour filmer les exploits du week-end. Mais il y a....Ecrit et réalisé par Olivier SarrazinUn manuel paru aux Editions Paul Montel-Paris, donne de précieux conseils à tous les propriétaires de ces épatantes petites caméras qui filment en couleurs et qui sont à peine plus grandes qu'un appareil photo.Enthousiasmé par la télévision qui vient d’entrer dans les foyers,, notre filmeur du jour, quitte la ville, manuel en poche et caméra au poing, pour immortaliser ses dimanches à la campagne.Le dimanche, Guy le passe avec Colette, sa jeune et jolie épouse. À l’époque un ouvrier gagne 580 francs par mois, quand une caméra bas de gamme en vaut déjà 600. Mais Guy est commercial pour les PTT, l’ancêtre de la poste, et grâce à son métier, il possède aussi une voiture.C’est bien pratique pour rendre visite à Beau-papa, à Belle-maman, à la belle-sœur, à son très jeune beau-frère, et à toute la famille qui s’est réunie pour passer devant l’objectif.Mais le manuel met en garde les filmeurs : Le chapitre “comment composer des scènes attrayantes” impose d’alterner plans larges, moyens et gros plans.Puis il insiste sur la construction dramaturgique de la scène filmée : introduction, développement, conclusion. La séquence de cinéma emprunte au théâtre sa logique d'unité de lieu, de temps et d'action.Mais Guy n’a pas envie d’être sérieux. Il préfère décidément filmer sa femme, ou être filmé avec elle.