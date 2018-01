Opération stérilisation des chats errants à Abbeville

Intervenants : Eric, riverain ; Laurence, riveraine ; Valerie Bailleul, agent de police municipale ; Melanie Poirel, véterinaire ; Frederic Garet, adjoint au maire à la mairie d'Abbeville - Equipe : SIVATTE Christelle, CORSELLE Nicolas, PICARD Stéphane

Une cage à trappe, un appât, quelques minutes de patience et le tour est joué.Deux agents municipaux capturent les chats errants dans les rues d'Abbeville pour les faire castrer et identifier.Des concentrations de chats errants ont été signalées par les riverains qui se plaignent d'être importunés par leur présence dans les jardins.Piégés par les agents municipaux, les chats capturés sont aussitôt amenés dans la clinique vétérinaire. Leur prise en charge est prioritaire. Les médecins jouent le jeu : "Une femelle qui ne va pas se faire opérer, va continuer à faire des bébés. Elle va donner six à sept bébés tous les deux ou trois mois cet été. Ça va proliférer de façon importante dans Abbeville".Cette opération se fait en partenariat avec la ville et la Fondation 30 Millions d'Amis. Coût de l'opération pour la ville : deux agents municipaux. La fondation, elle, prend à sa charge les frais des cliniques vétérinaires. Deux campagnes de stérilisation sont programmées sur le territoire :dans le centre ville, en particulier parc d'Emonville, espace Saint-Gilles, square Boucher-de-Perthes et square du musée etau sein des quartiers de la ville, notamment rue des Pommier.En quatre jours, vingt chats ont été capturés et stérilisés.