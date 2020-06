Opérations de contreminage en Baie de Somme et mer du Nord par trois navires chasseurs de mines de la Marine nationale

Chargés de surveiller et de sécuriser les accès aux principaux ports de commerce, trois chasseurs de mines tripartite (CMT) de la Marine nationale ont été déployés sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord afin de neutraliser des munitions datant de la seconde Guerre mondiale.

Le Pégase est déployé en baie de Seine depuis le 20 mai 2020, le Sagittaire en baie de Somme depuis le 02 juin et l’Andromède en Manche et mer du Nord depuis 03 juin.

Bombes et mines de fonds

Le 31 mai 2020, le Pégase a découvert à 23 mètres de profondeur, trois mines de fonds allemandes datant de la seconde guerre mondiale ainsi qu'une bombe US, à 2 nautiques (environ 4 km), au large de Fécamp, en Seine-Maritime.

Le 04 juin 2020, le Sagittaire a découvert à 25 mètres de profondeur, deux LMB à 12 nautiques (environ 22 km) au large de Dieppe et l’Andromède une LMB à 01 nautique (1,850 km) du Cap Lévi.

Ces mines de fond allemandes de type LMB, larguées à l’époque par avion et à influence magnéto-acoustique, ainsi que la bombe US, ont été détectées au moyen d’un sonar puis identifiées par les plongeurs démineurs.

5325 kg neutralisés

Le trafic particulièrement faible sur la zone et les conditions météorologiques favorables ont permis de procéder au pétardement dans des conditions optimales.

L'équivalent TNT de 1680 kg ont été détruits le jeudi 4 juin 2020 et 1125 kg le dimanche 7 juin, par les plongeurs démineurs du Pégase.

Les plongeurs du Sagittaire ont contreminé l'équivalent TNT de 840 kg le jeudi 4 juin et 840 kg le dimanche 7 juin 2020.

Enfin les plongeurs démineurs de l'Andromède ont contreminé la LMB le dimanche 7 juin, soit l'équivalent TNT de 840 kg.

Au total, ces opérations auront permis de neutraliser 6 LMB et 1 bombe US pour un équivalent TNT total de 5325 kg.

Une surveillance quotidienne

En Manche et mer du Nord en 2019, l'action conjointe du groupe de plongeurs démineurs de la Manche et des chasseurs de mines de la Marine nationale a permis de détruire 1786 engins historiques (en mer et sur l’estran), ce qui a représenté 19 tonnes (19 100 kg) d’équivalent TNT.

Le groupe de plongeurs démineurs de la Manche, basé à Cherbourg, et les chasseurs de mines tripartites, basés à Brest, opèrent régulièrement sur la façade maritime de la Manche et de la mer du Nord pour sécuriser les approches des ports et pour neutraliser des engins découverts par des tiers (plongeurs, pêcheurs ...). Ils balaient les fonds marins à l'aide d'un sonar avant d'envoyer des plongeurs pour confirmer la présence d'un engin.

En 2019, un total de 1786 engins historiques a été détruit (922 en 2018), soit l'équivalent TNT de 19 100 kg.