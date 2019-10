Orages : 300 foyers privés d'électricité dans la Somme

Les violents orages de cette nuit en entrainant des chutes d'arbres ont occasionné des dégâts au réseau électrique de la Somme. Restent touchées à cette heure les communes de #Gezaincourt #MoyencourtlesPoix #Doullens — Enedis en Picardie (@enedis_picardie) October 14, 2019

Les 5 départements des Hauts-de-France avaient placés en vigilance orange aux orages par Météo France mais c'est surtout dans la Somme que l'épisode de pluies et de vents violents s'est concentré.Et c'est particulièrement sur un axe allant du sud ouest au Nord d'Amiens qu'il y a eu le plus de conséquences. Des arbres sont tombés sur des câbles électriques, provoquant des coupures d'électricité : 5 communes autour de Doullens et 3 autour de Poix-de-Picardie ont été privés de courant une bonne partie de la nuit.Au total, 300 foyers ont été touchés soit environ 1900 personnes.L'électricité a pu être rétablie dans le courant de la nuit. Des interventions étaient toujours en cours en début de matinée à Gezaincourt et dans le centre ville d'Amiens.Plusieurs routes ont par ailleurs été encombrées de branches, notamment la RN 25 et la D925. Elles ont pu être dégagées par la direction interdépartementale des routes Nord et les services du conseil départemental.Sollicités pour de nombreuses interventions liées essentiellement à des coulées d'eau et des chutes de végétaux, les pompiers ont par ailleurs du circonscrire l’incendie d'un hangar agricole à Doullens. Ils sont restés mobilisés pour son extinction toute la nuit.Aucune victime n’est recensée. Météo-France a redescendu le département de la Somme en vigilance jaune-orages à 23h.